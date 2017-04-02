بلعمري أحرجنا.. ولا نعلم متى يعود

الرياض ـ سلطان العتيبي | Sunday, 02 April 2017 - 00:00 am

أوضح لـ"الرياضية" مصدر مسؤول في نادي الشباب، أن الإدارة لا تعلم عن موعد وصول الجزائري جمال بلعمري إلى الرياض، وذلك بعد تغيبه عن تدريبات الفريق الأول منذ 20 يوماً، مشيرًا إلى أن الإدارة لا تؤكد موعد وصول اللاعب، مبيناً أن اللاعب أحرج الإدارة أكثر من مرة في موعد وصوله، ونحن لن نعلن إلا عندما يصل إلى الرياض.

وعن تغيير بلعمري لوكيل أعماله السابق والعودة للرياض بوكيل أعمال فرنسي من أصل جزائري، حيث ينتظر أن يقدم للشبابيين عرضين حصل عليهما اللاعب من أندية سعودية، أكد المصدر أن الإدارة لا تعلم عن ذلك، ولا عن العروض المقدمة، وأنها تنتظر اللاعب للجلوس معه على طاولة واحدة لمناقشته في غيابه غير المبرر من وجهة نظرهم.

من جهته، نفى لـ"الرياضية" مصدر مسؤول بنادي القادسية، أن يكون النادي قدم عرضًا رسميًّا لجمال بلعمري لكسب خدماته الموسم المقبل، وبين المصدر القدساوي أن وسيطاً جزائرياً عرض على إدارة القادسية خدمات جمال بلعمري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن الإدارة القدساوية رفضت الرد على الوسيط الجزائري لعدم الحاجة الفنية إلى اللاعب.

وكان الجزائري جمال بلعمري قد غاب عن تدريبات الشباب بعد خسارة فريقه بهدفين لهدف أمام الفيصلي، في الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين، إذ حصل لاعبو الشباب على إجازة من الجهاز الفني، لكن بلعمري تجاهل الاتصالات الشبابية وفضل البقاء في الجزائر دون إبداء أسباب واضحة للإدارة والجهاز الفني بالنادي العاصمي.

وفي شأن آخر، رفضت إدارة الشباب التعليق على حديث يوسف الموينع وكيل أعمال الدولي حسن معاذ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي أكد فيه أن النادي العاصمي لم يقدم عرضاً لموكله لتجديد عقده المنتهي بنهاية الموسم الحالي.