22 ساعة تشعل التوتر بين البياوي والرائد

بريدة ـ محمد الحبيب | Sunday, 02 April 2017 - 00:00 am

وصف التونسي ناصيف البياوي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، سفره أمس الأول لدولة قطر بالعادية جدًّا، وفي يوم إجازة، ولم يكن لغرض تحقيق أهداف أخرى.

ويخشى مسيرو نادي الرائد من تكرار حالات مشابهة، عندما يبرز أي لاعب أو مدرب، تتهافت عليه العقود من الخارج أو من الداخل ويرحل، حيث تستعد إدارة نادي الرائد للتجديد مع المدرب التونسي بعد النجاحات المتميزة، التي يقدمها مع الفريق في الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتل حاليًا المرتبة السابعة بـ26 نقطة، فيما سجل مهاجموه 30 هدفًا حتى نهاية الجولة الحادية والعشرين.

ويعود البياوي لتبرير موقفه في حديث خاص لـ "الرياضية"، قائلاً: "سافرت إلى دولة قطر أثناء الإجازة وبإذن من إدارة النادي، إلى جانب أنه لم يكن هناك تدريبات للاعبين الأساسيين".

وزاد: "وجودي في قطر من أجل حضور مناسبة خاصة، وكل مدربي الأندية السعودية يسافرون خارج السعودية في أوقات إجازاتهم، حتى لو كانت يومًا واحدًا، والموضوع طبيعي جدًّا، لا يستحق هذا التضخيم، وأنا كبقية المدربين لدي شؤوني الخاصة".

وقال: "كان لدي راحة، ولم يكن هناك تمرين للفريق؛ فاستغللت هذا اليوم لحضور مناسبة خاصة بالدوحة، استغرقت 22 ساعة تحديدًا".