الخليج يعادل الشباب.. والمدرب يقرر إجازة

الدمام ـ أحمد البريك | Sunday, 02 April 2017 - 00:00 am

تعادل فريق الخليج الأول لكرة القدم مع مضيفه الشباب دون أهداف، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء أمس السبت، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، في إطار تحضيرات الفريقين للجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحل الخليج ضيفًا على الاتفاق، والشباب على الوحدة.

ومنح التونسي جلال قادري مدرب الخليج فرصة أكبر للاعبين البدلاء؛ بهدف رفع نسق المباريات لدى اللاعبين خلال فترة التوقف، وقرر قادري منح اللاعبين إجازة اليوم الأحد، على أن يعاود اللاعبون تمارينهم غدًا الإثنين.

ومن جهته، أكد علي السبع مدير كرة القدم في نادي الخليج، رضاه لما قدمه فريقه أمام الشباب، مشيراً إلى أن المدرب قرر منح كافة اللاعبين الفرصة وتجهيزهم للمرحلة الحاسمة من الدوري السعودي للمحترفين، التي تتطلب التركيز بشكل كبير للظفر بأكثر عدد ممكن من النقاط، التي تضمن بقاء الخليج في دوري المحترفين.

كما قدم السبع مدير الفريق شكره الجزيل لإدارة نادي الشباب على الاستضافة، حيث أقامت إدارة الشباب مأدبة عشاء لفريق الخليج بعد نهاية اللقاء.

وأوضح السبع أن الفريق الخلجاوي عاد مباشرة عبر مطار الملك خالد إلى الدمام، حيث سيتمتع الفريق براحة يوم غدٍ الأحد، على أن يستأنف تحضيراته على ملعب النادي بسيهات مساء الإثنين.