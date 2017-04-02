أوضح لـ"الرياضية" مصدر مسؤول في نادي الشباب، أن الإدارة لا تعلم عن موعد وصول الجزائري جمال بلعمري إلى الرياض، وذلك بعد تغيبه عن تدريبات الفريق الأول منذ 20 يوماً، مشيرًا إلى أن الإدارة لا تؤكد موعد وصول اللاعب، مبيناً أ