الشلهوب يتوج بكأس النخبة الأولى
الرياض ـ الرياضية | Sunday, 02 April 2017 - 00:00 am
أحرز فريق أكاديمية الشلهوب كأس بطولة النخبة الأولى لكرة القدم 2017، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق فوه 2-0 في كلاسيكو سعودي مصري، احتضنه الملعب الرئيسي بنادي الرياض.
وسجل الهدفين عبد العزيز اليوسف وسلطان هوساوي.
وتوج المستشار الدكتور أشرف عزازي الملحق الثقافي المصري فريق الشلهوب بالكأس والميداليات الذهبية، وفريق فوه بالميداليات الفضية، في حضور المهندس عبد الرحمن السويلم رئيس نادي الرياض، والمستشار عبد العزيز الحسين عضو شرف نادي الرياض، والعميد صالح الزومان وجابر الشهــــري عضو شرف نادي الهلال وسعيد أبو زهرة رجل الأعمال، والمهندس إمام يوسف رئيس اتحاد المصريين بالخارج.