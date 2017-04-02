رالي حائل.. الانطلاق من المغواة

حائل ـ محمد الجارالله | Sunday, 02 April 2017 - 00:00 am

يرعى الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل نيسان الدولي 2017، اليوم، حفل انطلاق سباق رالي حائل لهذا العام في مركز المغواة بحائل.

وسيعطي أمير منطقة حائل شارة البدء بانطلاقة الرالي، من خلال المرحلة الاستعراضية التي تبلغ مسافتها نحو 4.17 كيلو متر، في متنزه مشار، التي ستحدد ترتيب المتسابقين الـ 50 المنطلقين أولاً خلال المرحلة الأولى من الرالي، من فئة السيارات وفئة الدراجات النارية.