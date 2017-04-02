اختراق الضاحية.. 5 كيلو

حائل ـ محمد الجارالله | Sunday, 02 April 2017 - 00:00 am

نظمت اللجنة الرياضية لرالي حائل نيسان 2017م، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لألعاب القوى ومكتب هيئة الرياضة بمنطقة حائل عصر أمس الأول، سباق "اختراق الضاحية" لمسافة 5 كم، شارك فيه 85 متسابقاً ممن تجاوزت أعمارهم الـ14 حتى 18 عامًا، بحضور عبد العزيز السيف رئيس اللجنة الرئيسية برالي حائل نيسان 2017، ومحمد الموسى رئيس اللجنة الرياضية، وفؤاد الغصاب رئيس اللجنة المالية، ورئيس اللجنة الأمنية العقيد مرعي الشهراني، ومندوب مكتب هيئة الرياضة بحائل محمد الدرعان.

وانطلق المتسابقون من بوابة متنزه مشار حتى بوابة متنزه المغواة. وحقق المركز الأول في السباق تركي عايد الرشيدي بزمن "17:46:57" دقيقة، وحصل على مبلغ 2000 ريال وكأس وميدالية ذهبية، وحقق المركز الثاني عيسى محمد العلي بزمن "17:53:84" دقيقة، فيما حصل على مبلغ 1500 ريال وكأس وميدالية فضية، وجاء في المركز الثالث طلال سليمان سالم "18:11:82" دقيقة، وحصل على مبلغ 1000 ريال وكأس وميدالية برونزية.

وفي ختام التتويج، كرم ماجد الضبعان عضو الاتحاد السعودي لألعاب القوى والمنسق العام لاختراق الضاحية، رؤساء اللجان والحكام المشاركين.