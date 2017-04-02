البطي يشارك في اجتماعات أمناء الاتحادات الأسيوية بماليزيا

الرياض ــ الرياضية | Sunday, 02 April 2017 - 13:42 pm

يغادر الأمين العام للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم عادل بن عبدالله البطي اليوم الأحد إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك لحضور اجتماعات أمناء اتحادات كرة القدم الآسيوية والممتدة لخمسة أيام.



وسيستعرض الاتحاد الآسيوي عبر مديره الفني خلال الاجتماعات مبادرات الاتحاد الجديدة لعام 2017م ، كما ستتم مناقشة أوجه التعاون الإقليمي بين الاتحادات الأعضاء ، إضافةً إلى مناقشة المشاكل والتحديات التي تواجهها الاتحادات الأعضاء ، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.



وتقرر أن يقوم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي رئيس إدارة عمليات كرة القدم الدكتور خالد بن مقرن بمهام الأمين العام خلال هذه الفترة