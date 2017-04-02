عبدالله بن مساعد يعتمد إدارة نادي الصواب

الرياض - الرياضية | Sunday, 02 April 2017 - 14:31 pm

اعتمد الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية أعضاء مجلس الإدارة الجديد لنادي الصواب بمحافظة الأحساء والذي فاز بالتزكية في اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت في 3/6/1438هـ.



وجاء تشكيل المجلس على النحو التالي: أمين بن جواد العلي (رئيساً)، يعقوب بن علي الخلف (نائباً للرئيس)، أحمد بن علي آل علي (أميناً عاما)، محمد بن علي العبيدان (أميناً للصندوق) وعضوية كل من فؤاد بن عبدالمجيد الشايب، عبدالعزيز بن محمد المحمد، محمد بن عبدالهادي الشيخ، علي بن حسين المريحل، وفاضل بن يوسف السعيد.