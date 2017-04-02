فينجر : الصغار فقط هم من يعتزلون التدريب

الرياضية - رويترز | Sunday, 02 April 2017 - 15:01 pm

جدد أرسين فينجر مدرب أرسنال رغبته في البقاء على رأس القيادة الفنية الموسم المقبل قائلا إن الاعتزال سيكون بمثابة "شهادة وفاة" بالنسبة له.



وتعالت الأصوات المطالبة برحيل فينجر بعد 20 عاما قضاها في أرسنال بعد خروج الفريق من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا للموسم السابع على التوالي وخسارته أربع من اخر خمس مباريات لعبها في الدوري الانجليزي الممتاز ليتراجع الى المركز السادس في الترتيب.



وقال فينجر الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الجاري لكنه لم يمدده بعد "لن أعتزل"



وأضاف "الاعتزال لصغار السن أمام الكبار فان الاعتزال يكون بمثابة شهادة وفاة."



وتابع "بالطبع أشعر بالتعطش للبطولات مثل اليوم الأول الذي جئت فيه الى النادي. أتعرض لمزيد من الضغوط حاليا مقارنة بالوضع قبل 20 عاما لكن التعطش والنهم للبطولات لا يزال كما هو."



ومع انقسام أنصار النادي حول مستقبل فينجر يواجه أرسنال مهمة صعبة عندما يستضيف مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع في ملعب الامارات اليوم الاحد، لكن فينجر واصل لهجة التحدي.



وأضاف المدرب الفرنسي "الخوف؟ لا أشعر بالخوف. في كل مرة أخوض فيها مباراة يحدوني الأمل والرغبة في الانتصار فأنا أكره الهزيمة.



"لا أقبل دائما الخسارة وأركز دائما على الفوز بالمباراة التالية. أتفهم شعور الجماهير وغضبها من كل هزيمة.



"لكن السبيل الوحيد لتحقيق انتصارات هو أن نكون نحن والجماهير على قلب رجل واحد وأن نبذل كل شيء في وسعنا حتى نهاية الموسم. هذا كل ما نستطيع عمله."