"الدبابة النيجيرية" يتجاوز فحوصات الاتفاق

الرياضية - أحمد العمار | Sunday, 02 April 2017 - 16:59 pm

وصل مساء اليوم الأحد المحترف الجديد بنادي الاتفاق المهاجم النيجيري مايكل إنرامو، وذلك استعداداً للتعاقد معه بعد تجاوزه الفحوصات الطبية والاختبارات اللياقية والبدنية.

يذكر أن المحترف النيجيري أتى بديلاً للاعب البوليفي ياسمني دوك بعد إصابته مع الفريق أمام الباطن في الدوري السعودي للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي بنادي الاتفاق عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيه: "المهاجم النيجيري مايكل إنرامو يصل إلى مقر نادي الاتفاق، استعداداً للتعاقد معه بعد تجاوزه الفحوصات الطبية والاختبارات اللياقية والبدنية".

ويشار إلى أن نجم الترجي التونسي السابق ومنتخب نيجيريا، والملقب بالدبابة النيجيرية في تونس، سبق وأن خاض تجربة غير موفقة مع نادي الشباب السعودي عام 2007 لم تدم سوى أشهر معدودة، هو الآن في وضعية لاعب حر، بعد فسخ العقد الذي كان يربطه بنادي مانيسا سبور

ويملك اللاعب في رصيده 231 مباراة في عالم الاحتراف، سجل خلالها 100 هدفاً و صنع 35 هدفاً آخر.