رفع الأثقال يوقع مع 27 لاعباً للإنضمام لـ "رياضيي النخبة"

الرياض - الرياضية | Sunday, 02 April 2017 - 16:29 pm

أنهى الاتحاد السعودي لرفع الأثقال إجراءات التوقيع مع 27 لاعباً من لاعبي المنتخبات السعودية لرفع الأثقال، للانضمام لبرنامج رياضيي النخبة المعد من قبل اللجنة الأولمبية العربية السعودية لأبرز لاعبي المنتخبات الرياضية، وجاء توقيع اللاعبين بحضور رئيس الاتحاد محمد الحربي، حيث تم اعتمادهم ببرنامج النخبة في مرحلته الأولى.

وكشف اللاعبون أنهم سيقدمون كافة إمكانياتهم للالتزام بقوانين برنامج النخبة، من أجل تحقيق أهدافه الموضوعه والتي من أبرزها التعاون والالتزام وتطوير الأداء الرياضي، كون الانضمام للبرنامج والبقاء فيه يتم حسب تقييم المستوى الفني للاعب ومدى التزامه بجوانب الاحتراف الرياضي والعوامل المساهمة في تحقيق الإنجازات وذهب 2022.

وأكد اللاعبون أنهم سيصنعون الإنجازات لوجود الإمكانيات المساعدة لتحقيقها من مميزات وحوافز بعد أن كانت غير متوفرة في السابق، مشيدين بالأرضية الخصبة للعبة رفع الأثقال السعودية، والتنافس الشريف بين زملائهم الرباعون للانضمام لبرنامج ذهب 2022.