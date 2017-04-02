التحقيق في تصرفات جماهير سان جيرمان بعد نهائي كأس الرابطة

باريس ـــ رويترز | Sunday, 02 April 2017 - 17:33 pm

يواجه باريس سان جيرمان خطر فرض عقوبات عليه بعدما قالت رابطة أندية الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الاحد إن لجنة الانضباط التابعة لها ستفتح تحقيقا حول تلفيات تسببت فيها جماهير النادي في مباراة نهائي كأس الرابطة أمام موناكو في ليون.

وأظهرت صور التقطت لملعب أولمبيك ليون مقاعد انتزعت من مكانها وألقى مسؤولو الدوري اللوم على جماهير باريس سان جيرمان.

وقالت رابطة الدوري في بيان اليوم الاحد "تدين رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم بشدة تصرفات جانب من جماهير باريس سان جيرمان في ملعب اولمبيك ليون."

وفاز باريس سان جيرمان بالمباراة 4-1 ليحقق لقبه الرابع على التوالي في كأس الرابطة.

وأضاف البيان "في أقرب وقت ممكن بحلول الخميس المقبل ستنظر لجنة الانضباط التابعة لرابطة أندية الدوري الفرنسي القضية."