أرسنال ومانشستر سيتي يهدران فرصة تقليص الفارق مع تشيلسي

الألمانية | Sunday, 02 April 2017 - 21:38 pm

أهدر أرسنال ومانشستر سيتي فرصة جديدة للاقتراب من سباق المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما فرض التعادل الإيجابي 2/2 نفسه على مواجهتهما اليوم الأحد، في المرحلة الثلاثين للمسابقة، والتي شهدت أيضاً تعادل سوانسي سيتي مع ضيفه ميدلسبروه سلبيا.

وارتفع رصيده مانشستر سيتي إلى 58 نقطة في المركز الرابع، علماً بأنه مازال يمتلك مباراة مؤجلة، فيما رفع أرسنال رصيده إلى 51 نقطة في المركز السادس، وفي جعبته مباراتين مؤجلتين.

وأخفق الفريقان بتلك النتيجة في الاستفادة من خسارة تشيلسي (المتصدر) 1/2 أمام ضيفه كريستال بالاس أمس السبت في المرحلة ذاتها، وتقليص الفارق مع الفريق الأزرق، صاحب الـ69 نقطة، الذي يطمح في استعادة اللقب الغائب عنه منذ الموسم الماضي.

وعلى ملعب الإمارات "معقل" أرسنال، تقدم مانشستر سيتي بهدف مبكر حمل توقيع نجمه الألماني الشاب ليروي ساني في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل ثيو والكوت لأرسنال عند الدقيقة 40.

ولم يهنأ أصحاب الأرض بهدف التعادل كثيراً، بعدما أعاد الهداف الأرجنتيني سيرخيو أجويرو التقدم لسيتي مجدداً عند الدقيقة 42، فيما أدرك الألماني شكودران موستافي التعادل لارسنال عند الدقيقة 53.

وسقط سوانسي سيتي في فخ التعادل السلبي مع ضيفه ميدلسبروه في وقت سابق اليوم، ليتأزم موقف الفريقين بشكل أكبر في محاولة الهروب من شبح الهبوط.

ورفع سوانسي رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر بفارق نقطة واحدة أمام هال سيتي، فيما رفع ميدلسبروه رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.