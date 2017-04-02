الأهلي يكتسح "وج" بسداسية ويكمل عقد دور الـ4

الرياضية - أحمد زويد | Sunday, 02 April 2017 - 22:16 pm

اكتسح النادي الأهلي شباك ضيفه فريق وج بـ6 أهداف، في لقاء أقيم ضمن مباريات دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وافتتح المهاجم عمر السومة سلسلة الأهدف عند الدقيقة 28، قبل أن يضيف العراقي سعد الأمير الهدف الثاني عند الدقيقة 35، ليعود عمر السومة ليسجل الهدف الثاني له في المباراة والثالث للأهلي عند الدقيقة 48، واستطاع اللاعب سلمان المؤشر من تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 58، وفي الدقيقة 69 سجل البديل حسين المقهوي الهدف الخامس، واختتم اليوناني فيتفا مهرجان الأهدف عند الدقيقة 71، لتنتهي المباراة بانتصار الأهلي بنتيجة قوامها 6/0.



وبهذه النتيجة يكمل النادي الأهلي عقد المتأهلين لدور الـ4 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ويقابل فريق الفيصلي في 13 مايو، على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة.