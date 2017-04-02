عمر السومة يزيح المهاجمين الأجانب بـ100 هدف

الرياض - نواف الشعلان | Sunday, 02 April 2017 - 21:52 pm

وصل المهاجم السوري في صفوف النادي الأهلي عمر السومة إلى الهدف رقم "100"، خلال مسيرته مع الأهلي في جميع البطولات، سجلها خلال 90 مباراة بقميص الأهلي، وذلك بعد تسجيله لهدفين في فريق "وج"، في لقاء الفريقين ضمن دور الـ 8 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشرفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، والتي كسبها الأهلي بسداسية نظيفه سجل فيها السومة الهدف الأول والثالث، وبهذين الهدفين أصبح عمر السومة الهداف التاريخي للأهلي، بالإضافة إلى الهداف الأجنبي الأول بجميع المسابقات السعودية.

وحقق اللاعب مع النادي الأهلي 4 بطولات، فيما حقق على المستوى الشخصي هداف الدوري لموسمين متتاليين 2015 و 2016، وهو في طريقه إلى حصد لقب الهداف للمرة الثالثة هذا الموسم بتصدره ترتيب الهدافين بـ 22 هدفاً، مبتعداً عن الوصيف مختار فلاته لاعب الوحدة بـ8 أهداف، قبل نهاية الدوري بـ 5 جولات.

يذكر إلى أن اللاعب انضم إلى الأهلي في شهر مايو 2014، قادماً من نادي القادسية الكويتي.