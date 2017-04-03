“الخلفية” تهدد مستقبل كنو مع الاتفاق

الدمام ـ عيسى الدبيسي | Monday, 03 April 2017 - 00:00 am

بات محمد كنو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مهدداً بانتهاء موسمه الرياضي مبكراً بعد أن تعرض لإصابة العضلة الخلفية للفخذ خلال تمرين أمس الأحد، وغادر على إثرها التدريب، وخضع لفحص عاجل على موقع الإصابة التي تعرض لها أمس الأحد خلال تمرين الفريق المسائي الذي كان على ملعب الأمير سعود بن جلوي بـ(الراكة) تحضيراً لمباراة الخليج السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وسيخضع اللاعب اليوم الإثنين لفحص أكثر دقة لتحديد مدى قوة الإصابة التي يشتبه أن تكون تمدداً في العضلة، وفي حال ثبوت ذلك ستحتاج إلى نحو شهر للتعافي منها على الأقل، الأمر الذي يعني أن كنو قد لا يرتدي شعار الاتفاق هذا الموسم مجدداً، وهو ما سيضاعف من مشاكل الهولندي إلكو شاتوري مدرب الفريق الذي يكون عليه تعويض غياب كنو، وأيضاً غياب محمد كوفي الذي لم يتعاف بعد.

من جانب آخر، أخضع شاتوري اللاعبين لمحاضرة فنية بالفيديو، شرح خلالها للاعبين نقاط الضعف في نادي الخليج، فيما أعقب ذلك بتطبيق عملي، في التدريب المسائي، وسيركز على الأسلوب الذي سينتهجه في المباراة المقبلة خلال المباراة الودية التي سيلعبها الفريق اليوم الإثنين أمام رأس تنورة.

من جهة ثانية، رصدت إدارة الاتفاق مكافآت مضاعفة للاعبين في حال تجاوز الخليج السبت المقبل.