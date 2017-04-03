بلعمري ومعاذ يتقدمان تدريبات الشباب

الرياض ـ سلطان العتيبي | Monday, 03 April 2017 - 00:00 am

كشفت لـ"الرياضية" مصادر في البيت الشبابي أن الجزائري جمال بلعمري المحترف بصفوف الفريـق الأول لكرة القدم بنـادي الشبــاب سيكون في مقدمة اللاعبـــين فــي تدريبـات فريقــه اليـــوم الإثنـين، وذلك بعد غياب دام لـ21 يوماً دون إبداء أي أسباب لإدارة الكرة بالنادي.

ومن المنتظـــر أن تجتمع الإدارة الشبابية والجهاز الفنـــي بقيــادة الوطني سامــي الجابر مع بلعمري لمناقشته عن غيابه الماضي والأسباب التـي أدت إلـــى انقطاع جميــــع وسائل الاتصـال به خـلال فترة التغيب.

من جانب آخر، ينتظر أن يشارك في التدريبات حسن معاذ قائد الفريق بعد الإجازة التي مُنحت له من الجهازين الإداري والفني وذلك بعد فراغه مع معسكر المنتخب الأول.

وكان لاعبو الشباب قد تمتعوا بإجــازة لمدة 24 ساعة بعد فراغهم من اللقاء الودي الذي جمعهم مع الخليـج والـذي انتهــى وديــاً بالتعادل السلبي والذي أقيـم في نادي الشبــــاب السبت الماضي.

ويستعــــــــد الشباب لمنازلــــة الوحدة في الجولة الـ 22 من الدوري السعودي للمحترفين في اللقاء الذي يجمعهما في مكة السبــت المقبـــل، وسيكون بمقـدور سامي الجابر مدرب الفريق الاستعانة بلاعبه الكويتي سيف الحشان الذي أبدى جاهزية بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء وج الذي كان في دور الـ32 من بطولة كأس الملك والتي خرج على إثرها الفريق العاصمي بعد خسارته بهدف دون رد.