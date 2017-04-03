الإنفلونزا تبعد العراف.. وظرف السديري يبقيه في الرياض

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Monday, 03 April 2017 - 00:00 am

تغيب عبدالله السديري حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة عن تدريبات فريقه أمس، وذلك بعد وجوده في الرياض لظروف خاصة، قام بشرحها لإدارة النادي التي بدورها سمحت له، على أن يعود للانضمام إلى التدريبات اليوم.

في حين لم يشارك في المران الحارس عبدالله العراف لارتفاع درجة حرارته "إنفلونزا"، إذ شارك الحارس الوحيد عبدالله الغامدي في المران.

وكان لاعبو الفريق الوحداوي استأنفوا تدريباتهم أمس الأحد، في المران الذي شهده ملعب الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز بعد العودة من الراحة الإجبارية التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس الأول السبت استعداداً لمواجهة الشباب ضمن منافسات الجولة الـ 22 من دوري المحترفين والتي ستقام بملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع.

وركز الجهاز الفني للوحدة على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد اكتمال صفوف الفريق لأول مرة هذا الموسم بعد شفاء جميع المصابين باستثناء يحيى الكعبي الذي بدأ في تنفيذ برنامجه العلاجي بالجري حول الملعب.