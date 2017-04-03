توكيلات الجزيرة للسيارات تعتمد سياسات توفير الطاقة

| Monday, 03 April 2017 - 00:00 am

الرياض ـ الرياضية



أعلنت شركة توكيلات الجزيرة للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات فورد ولنكولن في المملكة العربية السعودية، عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة وترشيد استهلاك الطاقة، بالتعاون مع شركة "Current" إحدى شركات جنرال إلكتريك العالمية، واستهدفت المرحلة الأولى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استهلاك الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تقديم أعلى جودة من الإضاءة في جميع أنحاء الشركة، وتعتبر تلك المرحلة هي نقطة البداية في تحقيق إستراتيجية الشركة وسياستها في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة.

ويأتي هذا التعاون في سياق مواكبة زيادة التنافسية في قطاع السيارات في المملكة، حيث لم تعد مواقع تواجد صالات العرض وكذلك مهارة وجاهزية فريق العمل الأمر الوحيد الذي يجب أن تهتم به وتوفره شركات السيارات لجذب العملاء، بل أصبح مفهوم توفير المناخ المريح والمناسب لتقديم تجربة أكثر جاذبية وتفاعلية مع السيارات والعلامة التجارية في صالات العرض، أحد أهم العناصر اليوم لتلبية توقعات العملاء ومواكبة تطلعاتهم.

وفي هذا الإطار صرّح صباح الكريديس، المدير العام لإدارة إستراتيجية الشركة في توكيلات الجزيرة القابضة "إن الإدارة في شركة توكيلات الجزيرة للسيارات ملتزمة في إستراتيجيتها وأعمالها في الحفاظ على البيئة والمساهمة الإيجابية نحو مجتمعنا، وانطلاقاً من هذا الالتزام قامت الشركة باستبدال جميع أنظمة الإضاءة التقليدية في أكثر من 200 موقع للشركة بأنظمة الإضاءة الحديثة الموفّرة للطاقة والصديقة للبيئة بالتعاون مع شركة "Current" من جنرال إلكتريك، كما يعكس التزامنا بدعم الرؤية الإستراتيجية للمملكة ٢٠٣٠ وجهود وسياسات الدولة، في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة من أجل تعزيز التنمية المستدامة في وطننا الحبيب."

وأضاف "تقدم "Current" أحدث أنظمة الإضاءة المتطورة والموفرة للطاقة، والتي ستساهم في تعزيز تجربة عملائنا في معارضنا، كما أنه أيضاً سيعزز بيئة العمل في المكاتب ومراكز الخدمة والمستودعات لجميع موظفينا. وتعتبر خطة الإدارة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة إحدى الخطط الرئيسية ضمن إستراتيجية تطوير وإعادة هيكلة الشركة، حيث سنستمر من خلالها للسعي نحو مزيد من التطوير والتقدم في كافة أركان المجموعة ـ بإذن الله تعالى".