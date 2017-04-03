البرازيلي داسيلفا بديلاً للعربي

تغطية - سلطان العتيبي | Monday, 03 April 2017 - 00:00 am

أعلن لخويا متصدر دوري نجوم قطر لكرة القدم أمس الأحد ضم المهاجم البرازيلي إدجار برونو داسيلفا حتى نهاية الموسم بدلا من المصاب يوسف العربي.

وقال لخويا في حسابه على تويتر "لخويا يضم البرازيلي إدجار برونو داسيلفا حتى نهاية الموسم بدلا من المصاب يوسف العربي ويدخل قائمة مباراة اليوم أمام الجيش."

ووضع الجزائري جمال بلماضي مدرب لخويا داسيلفا (30 عاما) في قائمة بدلاء الفريق أمام الجيش في اللقاء الذي كسبه لخويا بخماسية أحرز داسيلفا أحد أهدافها.

وانتهى موسم الدولي المغربي هداف الفريق والدوري بعد خضوعه لجراحة الشهر الماضي في الكتف إثر إصابته خلال مباراة استقلال خوزستان الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وتألق العربي في موسمه الأول مع لخويا وتصدر هدافي المسابقة المحلية برصيد 24 هدفاً، بفارق ثلاثة أهداف عن الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد.