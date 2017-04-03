اختتام الدورة الدولية لحكام الصالات

الرياض ـ واس | Sunday, 02 April 2017 - 00:00 am

اختتمت الدورة الدولية لحكام دوري الصالات التي أقيمت بمعهد إعداد القادة بالرياض، بحضور مرعي العواجي رئيس لجنة الحكام وأعضاء اللجنة، التي تعد الأولى من نوعها وينظمها الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.

وشملت الدورة التي قدمها بيدرول كلام المحاضر الماليزي، العديد من المحاضرات النظرية وورش العمل.

وكرم مرعي العواجي الحكام المتفوقين وهم: عاصم أبو سلامة، إبراهيم الشريف، وإبراهيم العقيلي، كما تم تكريم الحكام الحاصلين على المراكز المتقدمة في اختبارات القانون وهم: سعيد الأحمري، حمود الحربي، وعلي سحاقي.

كما كرم مرعي العواجي الحكم عبدالرحمن بن عبد الله الأحمري من حكام منطقة عسير؛ نظير مشاركته مع أبطال الحد الجنوبي، مثمنًا له جهوده وعمله.