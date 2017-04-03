جدة تستضيف لقاء الدراجات

جدة ـ واس | Sunday, 02 April 2017 - 00:00 am

تستضيف غرفة جدة اليوم فعاليات اللقاء الخاص لبطولة الأداء الحر للدراجات النارية لعام 2017م، وهو الحدث الأول من نوعه في المملكة، بدعم من الهيئة العامة للترفيه لتسليط الضوء على أجندة البطولة، وأبرز الفعاليات المصاحبة والمقرر انطلاقها في الفترة ما بين 6 إلى 8 إبريل من الشهر الحالي.

وأوضح بسام فتيني مدير إدارة الإعلام والنشر للبطولة، أن المؤتمر يتناول إعلان جدول الأعمال ومسرح المهرجان وأجندة الفعاليات المتعلقة بالفعالية التي تضم عدداً من الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية والمسرحية والرياضية، مشيرًا إلى أن إقامة هذه البطولة المصاحبة بالفعاليات المتنوعة للفئتين الشباب والعوائل، تهدف إلى تطوير الرياضة وإيجاد بيئة آمنة لممارسيها واحتوائهم، والتطوير من قدراتهم، وتنمية مواهب الشباب بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة والرؤى الطموحة في رؤية المملكة 2030.