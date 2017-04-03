ربيع الرياض يحكي عن المزارع القديمة

الرياض ـ واس | Sunday, 02 April 2017 - 00:00 am

يٌقدم مهرجـــان ربيــع الرياض في نسخته الــ 13، صورة عن طبيعة الحدائق والبســـــــاتين والمــزارع، من خــلال عروضـــه المصممـــة والمبتكرة لأكثر من مليون ونصف زهرة، تم غرسها على شكل سجادة بتحديد ألوانها وتشكيلها؛ لتظهر بصورة رائعة تجذب مشاهديها.

ويضم المهرجان ركن "المزرعة القديمة"، التي تعطي لزائرها فكرة عن المظاهر الطبيعية التي توفرها المزارع، التي يُستفاد منها في أكثر من مجال، والجو الربيعي الذي يشعر به أصحابها.