عوائد اقتصادية واستثمارية وسياحية وثقافية

حائل ـ واس | Sunday, 02 April 2017 - 00:00 am

كرم الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس هيئة تطوير منطقة حائل ورئيس اللجنة التنفيذية برالي حائل نيسان 2017م، مساء أمس الجهات الحكومية والخاصة المشاركة برالي حائل نيسان 2017، وتفقد مقر اللجان العاملة في مركز عمليات الرالي في متنزه المغواة.

وأكد في تصريح صحفي في ختام الجولة، أن رالي حائل نيسان الدولي يُسجل باسم المملكة العربية السعودية، منوهًا بجهود القيادات والأجهزة الحكومية في المنطقة، مبينًا أن هناك تناسقًا وتناغمًا بين جميع العاملين بالرالي، مشيرًا إلى أن الفعالية حققت الأهداف المرجوة منها وستعود بالنفع على المجتمع المحلي والوطن عامة.

وقال: "إن العوائد على المنطقة ليست رياضية فقط، بل عوائد اقتصادية واستثمارية وسياحية وثقافية"، مشيرًا إلى أن السباق يعد عنصرًا من ضمن عناصر عدة لنجاحات منطقة حائل.