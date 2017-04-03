رسمياً : نصف نهائي كأس الملك 12 و 13 مايو المقبل
الرياض ـــ الرياضية | Monday, 03 April 2017 - 13:26 pm
حدّد الاتحاد السعودي لكرة القدم يومي الجمعة والسبت الموافقين 12 و 13 مايو المقبل موعداً لمباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين .
وسيلتقي يوم الجمعة الموافق 12 مايو فريقا الفيصلي والأهلي بالمجمعة فيما يلتقي السبت الهلال والتعاون بالرياض .
وحدد اتحاد القدم الساعة الثامنة وخمسون دقيقة موعداً لانطلاقة المباراتين .
الجدير بالذكر ان الهلال تأهل للدور نصف النهائي بالفوز على النصر بثنائية نظيفة فيما تأهل الأهلي بعد فوزه على وج بسداسية وتأهل التعاون على حساب الاتفاق بركلات الترجيح وفاز الفيصلي على العدالة بهدفين مقابل هدف.