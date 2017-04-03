أكدت إدارة نادي الشباب وصول المحترف الجزائري جمال بلعمري إلى الرياض مساء اليوم الأحد، وسينخرط في التدريبات الشبابية يوم غدٍ الإثنين التي تشهد عودة الفريق إلى التمارين، وذلك بعد الإجازة التي منحت لهم من قبل الجهاز الفني ب