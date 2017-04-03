الأخضر الناشئ يعسكر في الشرقية استعداداً لآسيا

الرياض ـــ الرياضية | Monday, 03 April 2017 - 16:39 pm

انتظم لاعبو المنتخبنا السعودي للناشئين مواليد 2002م لكرة القدم في المعسكر الإعدادي المقام في المنطقة الشرقية والذي يمتد حتى العاشر من أبريل الجاري، وذلك استعدادًا لتصفيات كأس أمم آسيا للناشئين التي ستقام في سبتمبر المقبل.



وسيخوض الاخضر الصغير ثلاث مباريات ودية خلال معسكر الشرقيى أمام كل من الفتح والاتفاق والقادسية، في حين سيجري تدريباته على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام وملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة، تحت إشراف المدرب محمد العبدلي ومساعده جبريل العميري.



وكان مدرب المنتخب قد استدعى 28 لاعبًا للانضمام إلى المعسكر وهم:



سعد المختار يوسف، سلطان الروقي، طلال صويلح، محمد برناوي، خالد الحقوي، مشاري المشهري، محمد نخيلان، نضال عطيف، سلطان السريحي، محمد عريجه، أحمد النخلي، عبدالله عبده، عبدالكريم مغربي، عوض الناشري، باسم صديق، حسن الأسمري، خالد القحطاني، عبدالعزيز القحطاني، يعقوب الحارثي، جابر قرادي، محمد العبدالله، طاهر وادي، عبدالله البيشي، عبدالله العلقم، راكان المسلماني، ناصر البيشي، حسن العلي.