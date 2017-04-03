سالم يعود لتدريبات الهلال بقناع

الرياض ــ الرياضية | Monday, 03 April 2017 - 17:10 pm

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم مشاركة لاعب الفريق سالم الدوسري بعد غيابه خلال الفترة الماضية بسب الإصابة .



وظهر سالم خلال تدريبات اليوم وهو يرتدي القناع الواقي على الأنف حفاظاً على العملية الجراحية التي أجراها أخيراً عقب اصابته بكسر في الأنف حرمه المشاركة في مباراة الديربي الأخيرة .



وشارك في تدريبات اليوم الجماعية أيضاً اللاعب نواف العابد الذي غاب أيضاً عن مباراة الديربي الأخيرة بسبب الإصابة .



وينافس الفريق الهلالي على عدة جبهات حيث يشارك في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا إضافة إلى بطولة الدوري التي يتصدرها بفارق مريح عن أقرب منافسيه فضلاً عن وصوله الدور نصف النهائي من كأس الملك .