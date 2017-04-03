هيئة الرياضة توقع مذكرة تعاون مع جامعة الملك سعود

AHMAD ALAMMAR | Monday, 03 April 2017 - 18:04 pm

وقعت الهيئة العامة للرياضة اليوم الإثنين مذكرة تعاون مع جامعة الملك سعود، وذلك في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وبحضور معالي مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة الدكتور منصور المنصور، وعميد كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود الدكتور أحمد الفاضل.



يأتي هذا التعاون في سبيل تقديم الخبرات العلمية والعملية في عدة مسارات متبادلة بين الطرفين من خلال تقديم البرامج التدريبية المتخصصة للعاملين في المجالات الرياضية لمنسوبي الطرفين، كذلك تطوير البرامج التدريبية ذات الاختصاص لتعزيز الكفاءات المهنية وفق متطلبات سوق العمل، إضافة إلى تبادل الخدمات في المرافق والمنشآت لاستضافة البرامج التدريبية والمناسبات والمعارض العلمية والمهنية.



كما نصت بنود التعاون على العمل المشترك لاستثمار الكوادر البشرية والإمكانات المادية في تنظيم المؤتمرات والأنشطة والفعاليات الرياضية وورش العمل لتطوير العمل المهني، كذلك إتاحة الفرص لطلبة الجامعة ومنسوبي الإدارة العامة للشؤون الرياضية في جامعة الملك سعود للمشاركة في الدورات التدريبية والمهنية التي يعقدها معهد إعداد القادة، وتوفير فرص التدريب الميداني أيضاً لطلاب كلية علوم الرياضة والنشاط البدني في القطاعات التابعة للهيئة.