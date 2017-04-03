البياوي يرسم خطة تجاوز الهلال

الرياض - الرياضية | Monday, 03 April 2017 - 20:01 pm

شرع التونسي ناصيف البياوي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في وضع اللمسات النهائية تأهبًا لملاقاة الهلال ضمن الجولة الـ 22 من دوري جميل للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، حيث حرص البياوي على تطبيق لاعبيه للمهام الفنية الموكلة لهم مثل الانتشار السليم داخل المستطيل الاخضر وبناء هجمة مثالية تنطلق من حارس المرمى إلى جانب تدريبات خاصة بمنطقة الدفاع وكيفية صد الهجمة وقطع الكرة بدون تسجيل خطأ وإرسال الكرات الطويلة المباغتة للثنائي الغيني إسماعيل بانغورا وسلطان السوادي.