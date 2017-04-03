الاتحاد بطلاً لكرة السلة بعد فوزه في الديربي

الرياض - الرياضية | Monday, 03 April 2017 - 21:58 pm

بحضور نائب رئيس نادي الإتحاد عمر مسعود ورئيس النادي الأهلي أحمد المرزوقي وعدد من أعضاء مجلس الإدارتين وتحت رعاية كريمة من رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد توج الاتحاد السعودي لكرة السلة نادي الاتحاد بعد انتصاره على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة ٨٦ /٧٠ في اللقاء الذي جمعهم على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة في نهائي كأس الأمير فيصل بن فهد .



ووسط حضور جماهيري كبير، سيطر الاتحاد على كامل مجريات القمة، وجاءت النتائج على النحو التالي:

الربع الأول ٢٠ - ٢٠

الربع الثاني ٤٢ - ٣٧ للاتحاد

الربع الثالث ٦٠ - ٤٩ للاتحاد

الربع الرابع ٨٦ - ٧٠ للاتحاد