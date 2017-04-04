فلاتة وربيع وخريص.. انفرادي في الاتحاد

جدة ـ ماجد هود | Tuesday, 04 April 2017 - 00:00 am

فرض التشيلي خوزيه سييرا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مناورة كروية للاعبي فريقه، وذلك بهدف الاطلاع على المستويات الفنية لجميع اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام النصر في الجولة الثانية والعشرين من مباريات الدوري السعودي والتي ستقام في الرياض يوم الجمعة المقبل على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وكان سييرا قد قدم تدريبات فريقه إلى الصباح أمس من أجل إتاحة الفرصة للاعبين لمتابعة المواجهة النهائية في كرة السلة التي جمعت الأهلي والاتحاد.

واشتملت تدريبات الفريق على تكثيف النواحي اللياقية لجميع اللاعبين، ومن ثم قام بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين وعمل من خلالهما مناورة مصغرة، فيما فرض الجهاز الطبي على الثلاثي عدنان فلاتة وربيع سفياني وعوض خريص برنامجاً لياقياً انفرادياً حول الملعب تخللته تدريبات بالدراجة.

ومن ثم قام سييرا بوضع عدة تجارب تكتيكية للدخول بها للمباراة المهمة، إذ سيعتمد إحدى هذه الخطط في اليوم الذي يسبق المباراة بالإضافة إلى تجهيزه لعدد من البدلاء لسد النقص الذي يعاني منه الفريق من الإصابات المتعددة للثلاثي.