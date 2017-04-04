عودة إلتون السريعة تنعش القادسية

الدمام ـ حماد الدوسري | Tuesday, 04 April 2017 - 00:00 am

تلقى البرازيلي أنجوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية خبراً سعيداً أمس الإثنين بعد أن منح طبيب النادي الضوء الأخضر للبرازيلي إلتون خوزيه للمشاركة في تدريبات الفريق، وأكد جاهزيته لمواجهة الفتح الخميس المقبل في افتتاحية منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان إلتون تعرض لإصابة غيبته عن تدريب أمس، واكتفى بتدريب انفرادي بيد أن الفحوص الطبية أكدت أن إصابته بسيطة، ولن تعوقه عن مواجهة فريقه السابق.

ميدانياً، واصل فريق القادسية تمارينه وشهدت التدريبات المسائية التي أقيمت على الملعب الرئيس بالنادي اجتماعاً فنياً للاعبين مع المدرب شرح لهم خلاله خطة اللعب التي ينوي انتهاجها أمام الفتح، كما طالبهم بالتركيز خلال الفترة القادمة لتجاوز هذه المرحلة وضمان البقاء في مباراة الفتح، بعدها قسم أنجوس اللاعبين إلى مجموعتين ركز من خلالهما على الكرات العرضية والثابتة والقريبة من منطقة الجزاء قبل أن يختم التمرين بمناورة على منتصف الملعب.