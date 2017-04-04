الفيصلي يحفز جماهيره بالشالات والتذاكر المجانية

المجمعة ـ عماش الثبيتي | Tuesday, 04 April 2017 - 00:00 am

بدأ مجلس الجمهور بالنادي الفيصلي استعداداته قبل المواجهة المرتقبة للفريق أمام التعاون والتي ستقام مساء بعد غدٍ الخميس في الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري السعودي، إذ سيتم توزيع العديد من التذاكر المجانية والشالات والأعلام على الجماهير.

من جانب آخر، فرض الإيطالي ماميلي إليسيو مدرب اللياقة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي تدريبات لياقية مكثفة للاعبين قبل مواجهة التعاون التي ستقام على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالمجمعة، وأجرى بعدها مدير الجهاز الفني الإيطالي جيوفاني تدريبات تكتيكية لتعزيز الجوانب الدفاعية والهجومية تبعتها تدريبات على الركلات الحرة والكرات الثابتة من مسافات مختلفة.

واختتم التدريبات بمناورة على جميع مساحة الملعب طبق من خلالها العديد من التدريبات التكتيكية والفنية. وشهدت المناورة مشاركة جميع اللاعبين بينما خضع حراس المرمى إلى تدريبات خاصة مع مدرب الحراس الجزائري "سفيان مشحوق".