الآسيوية والدوري سيفرضان التدوير

بريدة ـ فهد الشومر | Tuesday, 04 April 2017 - 00:00 am

أكد خالد البراك مدير المركز الإعلامي بالنادي على جاهزية الفريق الأول للمباريات المقبلة، مؤكد أن الجهازين الفني والإداري يقومان بأعمال وجهود كبيرة من أجل تهيئة لاعبي الفريق نفسياً وبدنياً خاصة لما تبقى من مواجهات في دوري المحترفين ودوري أبطال آسيا والتي تعتبر مفصلية بالنسبة إلى الفريق.

وقال البراك: "البرتغالي جوميز سيحرص على تطبيق مبدأ التدوير بين اللاعبين خاصة في مباريات الفريق المتبقية في دوري المحترفين بعد ضمان احتلال الفريق لمركز مطمئن في سلم الترتيب، عكس البطولة الآسيوية التي يسعى الفريق للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى دور الستة عشر".

وعن موضوع اللاعبين المصابين طمأن البراك محبي السكري بجاهزية جميع اللاعبين للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة ماعدا قائد الفريق طلال عبسي الذي يعمل الآن الجهاز الطبي بالنادي على تجهيزه للعودة للمشاركة في التمارين الجماعية بعد انتهاء فترة العلاج التأهيلية.