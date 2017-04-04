الخليج يفقد العليوي حتى نهاية الموسم

الدمام ـ أحمد البريك | Tuesday, 04 April 2017 - 00:00 am

تضاءلت فرصة يونس العليوي مهاجم فريق الخليج الأول لكرة القدم للعودة إلى الملاعب هذا الموسم، بعد أن تجددت آلام العضلة الضامة التي تسببت في ابتعاده عن الملاعب منذ مباراة الفريق أمام الهلال في الدور الأول في العشرين من أكتوبر الماضي على الرغم من أن اللاعب يخضع لبرنامج علاجي مكثف في قطر.

وكشفت مصادر لـ"الرياضية" في نادي الخليج، أن رفض اللاعب إجراء عملية جراحية كان السبب وراء تأخر شفائه كل هذه الفترة، مؤكداً أن: "العليوي لو خضع للعملية منذ وقت مبكر لكان موجوداً في الملعب الآن، خاصة أن إصابات العضلة الضامة لا تحتاج إلى الشفاء أكثر من الشهر".

وقدم العليوي للخليج من الهلال مطلع الموسم، ولكنه لم يشارك في أكثر من ثلاث مباريات بسبب الإصابات التي لاحقته، ولم يدخل القائمة الأساسية سوى في مباراة واحدة منها، ولم يسجل أي هدف في الدوري هذا الموسم.

من جانب آخر، استعاد التونسي جلال القادري مدرب الفريق خدمات رائد الغامدي الذي دخل التمارين الجماعية أمس الإثنين، في وقت خضع فيه حسين الشيخ، والغيني أبوبكر فوفانا لتمارين انفرادية مع مدرب اللياقة.

ميدانياً، أخضع قادري اللاعبين لتدريبات تكتيكية على ملعب النادي في سيهات، ركز خلالها على الأسلوب الذي ينوي الاعتماد عليه في مباراة الفريق السبت المقبل أمام الاتفاق ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري.