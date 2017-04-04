جوميز يعتمد على اللمسة الواحدة

بريدة ـ فهد الشومر | Tuesday, 04 April 2017 - 00:00 am

كثف البرتغالي جوميز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون تحضيرات فريقه قبل المواجهة الدورية أمام الفيصلي بعد غد الخميس في المواجهة التي سيحتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في المجمعة في افتتاحية لقاءات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وركز جوميز خلال حصة أمس التدريبية على تكثيف النواحي اللياقية ورسم الخطة الفنية التي سيخوض بها مواجهة الفيصلي. وشرح المدرب للاعبين بعض الأخطاء التي تحتاج إلى التصحيح من خلال محاضرة فيديو، وفرض بعد ذلك مناورة في منتصف الملعب ركز فيها على تطبيق اللمسة الواحدة وطريقة بناء الهجمات الصحيحة وتمارين الكرات العرضية وتمارين الكرات الثابتة لبعض اللاعبين.