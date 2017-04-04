الريتزـ كارلتون ينظم رحلات على متن القارب

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 04 April 2017 - 00:00 am

أطلق فندق الريتزـ كارلتون، البحرين الذي يتميز بمرافقه الرائعة مؤخراً مجموعة عروض نزهات ورحلات على متن القارب يمكن للضيوف من خلالها أن يستكشفوا الملاذات النائية والشطآن الرملية التي تحتضنها مملكة البحرين وجزرها الـ33.

وسيتاح لضيوف فندق الريتزـ كارلتون، البحرين الاستفادة من ثلاثة عروض مصممة حسب الطلب، وتشمل استكشاف مناطق خلابة منعزلة ومشاهدة المدينة من البحر، أو الانعزال في ملاذ جميل بعيداً عن صخب المدينة، والقيام بجولة على المدينة واكتساب ذكريات تبقى محفورة في الذاكرة، فيما يتمتعون بمشاهدة الدلافين.

ويمكن حجز الرحلات على متن القارب عبر اختيار أحد العروض الثلاثة المعدة حسب الطلب شرط ألا يقلّ عدد الأشخاص عن الأربعة.