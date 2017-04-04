أسواق عبد الله العثيم ضمن العلامات التجارية الأعلى في السعودية

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 04 April 2017 - 00:00 am

حصدت شركة أسواق عبدالله العثيم جائزة المركز الرابع كأعلى العلامات التجارية تأثيراً في المملكة، بالإضافة إلى احتلالها المركز السابع عشر كأعلى العلامات التجارية من حيث القيمة المالية، جاء ذلك خلال مهرجان (نكست NEXT) والذي أقيم بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة.

حيث يعد المهرجان أحد أكبر التظاهرات الاقتصادية المحلية، وشهد تواجد نخبة من الخبراء ورجال الأعمال والإعلاميين على مستوى العالم، وتم تصنيف العلامات التجارية وفق منهجية «BrandZ» العالمية، لتسليط الضوء على العلامات التجارية الوطنية وتعزيز قدراتها على المنافسة والانتشار والتوسع لأعلى 20 شركة من حيث التأثير والقيمة في المملكة.

من جانبه، قدّم عبدالعزيز عبدالله العثيم الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم شكره وتقديره لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومؤسسة مسك الخيرية لتنظيم هذه الفعالية الكبرى، والتي تدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة وتسهم في تطوير المعرفة وتسليط الضوء على أهمية بناء العلامة التجارية.

وأضاف هذا التصنيف جاء ليؤكد موقع أسواق عبدالله العثيم الريادي في قطاع التجزئة، ونؤكد أننا ملتزمون بالعمل على الحفاظ على ثقة عملائنا من خلال التطوير المتواصل للأعمال والمنتجات والخدمات.

الجدير بالذكر أن أسواق عبدالله العثيم أختيرت أخيراً ضمن أكثر 100 علامة تجارية رواجاً بالمملكة، وتم اختيارها وفق دراسة علمية أجرتها صحيفة الوطن السعودية، بالتعاون مع شركة أبسوس للدراسات والأبحاث، بناء على منهجية علمية ومسوحات ميدانية دقيقة.