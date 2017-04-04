ساعات سواتش الأقل سماكة

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 04 April 2017 - 00:00 am

تقدّم مجموعة ساعات سكين من سواتش أحد عشر تصميماً بأسلوب بسيط وأنيق مستوحاة من الإثارة تجاه المجهول، جمال آلية الحركة وانتظار التغيير، ومتوافرة بحجمين للرجال والنساء. تمكّنت الشركة من خلال المظهر الجديد من تحقيق الأناقة والبساطة في التصميم. كما تتميز هذه المجموعة الجديدة بعلب حاضنة مبتكرة بتقنية فريدة من نوعها وشكل خاص مموَّج بلونين متداخلين.

بدءاً من ساعة SKINSKIN البسيطة والمميزة، وصولاً إلى ساعة SKINNOIR الجذّابة باللونين الأبيض والأسود، كل نموذج يجسّد عنصر التموّج المذهل إلى جانب التاج الجديد المميز بتصميم قطعة جوهرة بالإضافة إلى تصميم الميناء المميز. هذه المجموعة المتنوّعة متوافرة بحجمين العادي والكبير، واللذين يتّسمان بسهولة فائقة ووزن شبه منعدم، ما يوفر لمرتدي هذه الساعة شعوراً بالحرية وحافزاً للتحرّك.