فاران يغيب عن مباريات اتلتيكو وبايرن وبرشلونة

مدريد - الفرنسية | Tuesday, 04 April 2017 - 14:06 pm

سيغيب مدافع ريال مدريد متصدر الدوري الاسباني لكرة القدم الدولي الفرنسي رافايل فاران الذي تعرض لاصابة في الحالب الايسر، عن مباريات فريقه حتى نهاية ابريل بما فيها القمتان مع بايرن ميونيخ في دوري ابطال اوروبا والكلاسيكو المحلي مع برشلونة.



وذكر النادي الملكي في بيان مقتضب "بعد الفحوص التي اجريت اليوم للاعبنا رافايل فاران، تبين انه اصيب بتمزق في اثنتين من عضلات الحالب الايسر".



ولم يحدد ريال مدريد مدة غياب قلب دفاعه، لكن تقارير الصحافة الاسبانية رجحت غيابه حتى نهاية الشهر الحالي.



وعاد فاران (23 عاما) الى الملاعب بعد غياب نحو شهر بسبب اصابة مماثلة، وشارك الاحد في المباراة التي فاز فيها ريال مدريد على ضيفه ديبورتيفو الافيس، لكنه خرج بعد مرور 10 دقائق فقط بسبب تجدد الاصابة.



وسيغيب فاران عما يوصف ب"سباق الحواجز" في الفترة المقبلة لريال مدريد الذي يخوض السبت على ملعبه سانتياغو برنابيو دربي العاصمة مع جاره اتلتيكو، ولقاءي ربع نهائي دوري ابطال اوروبا ضد الفريق البافاري في 12 و18 ابريل قبل ان يستضيف غريمه التقليدي برشلونة في كلاسيكو الاياب في 23 منه.