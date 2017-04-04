الاتحاد العراقي يشكر اتحاد القدم على حسن الضيافة

الرياض - الرياضية | Tuesday, 04 April 2017 - 14:39 pm

ثمن الاتحاد العراقي لكرة القدم الاستقبال الطيب وحسن الضيافة الذي وجدته وبعثة المنتخب العراقي الأول لكرة القدم من نظيره السعودي على هامش مباراة المنتخبين الأخير ضمن تصفيات كأس العالم 2018 .



ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" تغريدة جاء فيها : "تلقى الاتحاد السعودي خطاب شكر من الاتحاد العراقي ثمن فيه حسن الضيافة للمنتخب العراقي الأول على هامش مباراته أمام الأخضر ضمن تصفيات المونديال".



وكان المنتخب السعودي قد استقبل نظيره العراقي ضمن الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م في روسيا وانتهت المباراة بهدف نظيف للأخضر سجله يحيى الشهري.





ويحتل الأخضر المركز الثاني في مجموعته بفارق الأهداف عن اليابان، فيما يحتل العراق المركز الخامس .