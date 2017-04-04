الفتح يضم التونسي الشهودي حتى نهاية الموسم

الأحساء - الرياضية | Tuesday, 04 April 2017 - 15:54 pm

وقع نادي الفتح عقداً مع اللاعب التونسي لمجد الشهودي ليمثل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى نهاية الموسم الحالي .



ويلعب الشهودي حالياً لصالح نادي معمورة العزيز سبور التركي في مركز الجناح منذ العام 2015 كما يجيد اللعب في خانة المهاجم.



ونشر الحساب الرسمي لنادي الفتح عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" تغريدة قال فيها: "إدارة نادي الفتح تتعاقد مع اللاعب التونسي لمجد الشهودي لنهاية الموسم الرياضي الحالي".



يشار إلى أن الشهودي وقع عقداً بديلاً عن اللاعب البرازيلي المصاب بقطع في الرباط الصليبي ناثان جونيور .