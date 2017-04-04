الفيفا ينفي فرض إجراءات أمنية إضافية في روسيا

برلين - الألمانية | Tuesday, 04 April 2017 - 16:10 pm

ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء أنه لا يرى ضرورة لإجراءات أمنية إضافية خلال بطولتي كأس القارات 2017 وكأس العالم 2018 المقررتين في روسيا ، بعد التفجير الذي وقع أمس الاثنين في أحد قطارات مترو الأنفاق بوسط مدينة سان بطرسبرج الروسية.



وقال متحدث باسم الفيفا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (الألمانية) "الفيفا واللجنة المحلية المنظمة ، لديهما ثقة تامة في الترتيبات والمفاهيم الأمنية الخاصة بالبطولتين المقبلتين."



وكان التفجير الذي وقع في أحد قطارات مترو الأنفاق بين محطتين بوسط سان بطرسبرج قد أسفر عن وقوع 14 قتيلا وإصابة نحو 50 شخصا.



وتعد سان بطرسبرج واحدة من أربع مدن روسية تحتضن مباريات كأس القارات 2017 ، ومنها مباراة الافتتاح المقررة في 17 يونيو المقبل والمباراة النهائية في الثاني من يوليو ، بينما تقام منافسات كأس العالم في العام المقبل في 11 مدينة روسية.