احتمالية انتهاء مواسم ماني مع ليفربول

الرياضية - رويترز | Tuesday, 04 April 2017 - 16:45 pm

أكد المدرب يورجن كلوب إن ساديو ماني مهاجم ليفربول سيغيب عن مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غداً الأربعاء بسبب إصابة في الركبة قد تبعده لنهاية الموسم.

وأصيب ماني خلال فوز ليفربول 3-1 على إيفرتون يوم السبت، وقد يكون لأي غياب طويل للاعب منتخب السنغال تأثير كبير على فرص ليفربول في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.

وتزامن رحيل ماني (24 عاما) للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية في يناير مع أسوأ سلسلة نتائج لليفربول طيلة الموسم، إذ فاز مرة واحدة في سبع مباريات في غيابه.

وأبلغ كلوب في مؤتمراً صحفيا اليوم الثلاثاء: "الأمر ليس واضحاً بنسبة 100 بالمئة، علينا الانتظار قليلا، أستطيع أن أقول بكل تأكيد أنه لن يلعب غداً، ركبته متورمة، ننتظر التقييم النهائي، من الممكن أن يكون موسمه انتهى، لكن لماذا علينا أن نقول ذلك الان؟".

وسيفتقد ليفربول أيضاً القائد جوردان هندرسون ولاعب الوسط آدم لالانا في مباراة بورنموث، لكن المهاجم دانييل ستوريدج عاد للمران لأول مرة منذ بداية فبراير.



وشارك المهاجم ديفوك أوريجي كبديل ليسجل هدف ليفربول الثالث ضد أيفرتون، وألمح كلوب إلى أن اللاعب البلجيكي الدولي قد يبدأ غداً الأربعاء.

وقال المدرب الألماني: "طالما نمتلك 11 لاعباً نبدأ معهم فكل شيء على ما يرام، من الجيد أن نمتلك ديفوك، الموسم طويل، هو خيار مهم للغاية لنا الآن".

وتغلب بورنموث، صاحب المركز 11 في الترتيب بفارق سبع نقاط عن منطقة الهبوط، على ليفربول الذي يحتل المركز الثالث 4-3 في مباراتهما السابقة هذا الموسم في ديسمبر.

وقال كلوب: "تعلمنا الكثير، موقف واحد أبدل المباراة، شعرنا بثقة زائدة في لحظة معينة، كانت مسؤوليتنا، نحن مسؤولون عن كل النتائج".

وأضاف: "بورنموث يملك 34 نقطة، ما زال يقاتل، ليس أمامه أي نقاط ليفقدها، وليس أمامنا أي نقاط لنفقدها".