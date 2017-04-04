5 حكام سعوديين يجتازون التصنيف العالمي للكاراتية

الرياض - الرياضية | Tuesday, 04 April 2017 - 17:47 pm

اجتاز خمسة من الحكام الدوليين في الاتحاد السعودي للكاراتيه، التصنيف العالمي "JB كوميتيه" خلال دورة الحكام الدولية التي أقيمت بمدينة دبي الإماراتيه، على هامش الجولة الثالثة من بطولة الدوري العالمي، وأشرف عليها رئيس لجنة الحكام الدولية جافيير إسكلانتي واعتمدها رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أنطونيو سبينوس، والحكام هم "علي عايض الغامدي وعبدالله عريمط العتيبي وعلي الصحبي وطلال فايز العتيبي ومبارك علي ال حجاج".



من جانبه، امتدح مشرف الشهري رئيس لجنة الحكام السعودية الحكام السعوديين واجتيازهم لدورة الحكام الدولية بنجاح، مؤكداً سعيهم في الاتحاد السعودي للكاراتيه على تطوير الحكام ومشاركتهم في جميع الدورات، وتقديم الدعم لهم حتى يتمكنوا من اجتياز كافة الصعوبات.