لا نعلم عن تأجيل قضية العويس

جدة ـ محمد العيدان | Wednesday, 05 April 2017 - 00:00 am

رفض أحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي التعليق على موضوع تأجيل اللجنة التي شكلها الاتحاد السعودي لكرة القدم لتقديم توصياتها في قضية لاعب نادي الشباب محمد العويس والمنتقل حديثاً إلى النادي الأهلي.

وقال في حديث لـ"الرياضية": "النادي لم يصله أي خطاب رسمي يفيد بتأجيل اللجنة توصياتها إلى الأسبوع المقبل، مؤكداً أن النادي لا يعلم عن هذا الموضوع، وآخر ما وصل إلينا، أن اللجنة حاليا انتهت من كل التحقيقات الخاصة بالقضية على أن تقدم توصياتها الأحد المقبل إلى لجنتي الاحتراف أو الانضباط، والتي من شأنها أن تقوم بإصدار القرارات التي تخص القضية من عقوبات وغيرها".

وكانت اللجنـة التي شـكلها الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقدت أول اجتماعاتها الإثنين 27 مارس، بحضور اللاعب محمد العويس ومحاميه القانوني محمد الديني لاستجوابه حول القضية الدائرة بين ناديي الأهلي والشباب، عن صحة الاتفاقية التي تمت بين الناديين من عدمها.