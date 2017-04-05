القادسية يطالب اتحاد القدم بمليون ونصف

الدمام ـ خالد الشايع | Wednesday, 05 April 2017 - 00:00 am

طالب نادي القادسية الاتحاد السعودي لكرة القدم بمنحه مبلغ مليون و500 ألف ريال تعويضاً عن قرار لجنة الاحتراف بمنع البرازيلي إلتون جوزيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم عن اللعب لأكثر من شهر، قبل أن ينقض مركز التحكيم الرياضي القرار، ويسمح بتسجيل اللاعب بشكل رسمي في صفوف الفريق.

وأكد عبد الله بادغيش نائب رئيس نادي القادسية أنهم يطالبون اتحاد الكرة براتب اللاعب خلال فترة إيقافه وجزء من مقدم العقد، وبتعويض مناسب لهم، رافضاً الكشف عن قيمة المبلغ، غير أنه قال إنه "مبلغ محترم" وأكثر من مليون ريال، فيما أكدت مصادر في النادي أن المبلغ الذي يطالب به القادسية كتعويض يصل إلى نحو 1.5 مليون ريال.

وكشف بادغيش عن أنهم رفعوا مطالباتهم إلى مركز التحكيم الذي حوّلهم لاتحاد الكرة، وأشاد بادغيش بتعامل اتحاد الكرة معهم، مؤكداً أن الاتحاد السعودي الحالي محــترم جــداً، ومتفهم للأمور، ونأمل الخير منه.