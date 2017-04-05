92 ألف ريال جوائز سباق الساند دراج

حائل ـ محمد الجارالله | Wednesday, 05 April 2017 - 00:00 am

أعلنت اللجنة الرياضية برالي حائل نيسان الدولي 2017 م عن التسجيل غدا الخميس بفعالية سباق التسارع الرملي"ساند دراج" والتي تدخل ضمن الفعاليات المصاحبة للرالي ويشرف عليها الاتحاد العربي السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وأوضح محمد الموسى رئيس اللجنة الرياضية برالي حائل نيسان الدولي 2017م أن الفئات التي ستحتضنها الساحة الخارجية لمنتزه "المغواة" 5 فئات هي فئة السيارات 8 سلندر مفتوح، وفئة السيارات 8 سلندرات جير عادي فل تزويد كفر عادي ماكينة LS، وفئة السيارات 6 سلندرات مفتوح، وفئة الدراجات النارية عجلتين مفتوح، وفئة الدراجات النارية 4 عجلات مفتوح.

وأفادت اللجنة الرياضية أن انطلاق السباق سيكون عند الساعة الثانية والنصف ظهرا ًفي حين حددت اللجنة الرياضية جوائز قيّمة لهذه المسابقة تصل إلى 92 ألف ريال.