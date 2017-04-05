عقوبة تبعد سامي واحتراق سيارة نايف

حائل ـ محمد الجارالله | Wednesday, 05 April 2017 - 00:00 am

يتوج الامير سعود بن عبدالمحسن أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل الدولي مساء اليوم الأربعاء بطل رالي حائل نيسان الدولي 2017م، في متنزه المغواة.

وسيتم خلال الحفل تكريم الرعاة‪ ‬واللجان الرئيسية والفرعية العاملين‪ ‬وشركة نيسان "السيارة الرسمية للرالي"‪ وذلك بعد ختام الرالي بالمرحلة الأخيرة التي تبدأ من قرية الفرحانية وتنتهي بالقرب من مدينة جبة بمسافة تبلغ 285.48 كيلو متر.

وعقب منافسات اليوم قبل الأخير أمس، احتفظ السائق السعودي فارس المشنا وملاحه سعود التميمي على متن سيارة نيسان باترول بصدارته للترتيب العام المؤقت لرالي حائل نيسان الدولي الـ12 بعد منافسات اليوم قبل الأخير، التي بدأت وانتهت من محافظة بقعاء بطول 302 كيلو متر منهيا المرحلة بتوقيت 4:21:41 ساعات.

وكان المشنا قد تصدر الرالي أمس الأول الإثنين بعد انسحاب مواطنه يزيد الراجحي والإماراتي راشد الكتبي من الرالي إثر مشاكل اعترضت مسيرة سيارتيهما.

ورغم وصول السائق سامي الشمري إلى خط النهاية أولاً إلا أنه تعرض لعقوبة جزائية أبعدته عن صدارة الترتيب فيما حافظ السائق مطير الشمري وزميله هاني الشمري المدعومان أيضاً من قبل نيسان الشرق الأوسط على المركز الثاني وبفارق 3:40 دقيقة عن المتصدر، وواصل أحمد الشهيل وزميله راشد الشمري احتلالهما للمركز الثالث.

واستطاع السائق منيف السلماني والمدعوم أيضاً من نيسان خطف صدارة فئة "تي2" من زميله مشعل الصعيدي الذي تعرض لأعطال ميكانيكية أخرت انهاءه للمرحلة الثانية، فيما تقدم السلماني للمركز الخامس في الترتيب العام.



فئة ‪T3‬

نجح السائق يوسف الضيف في المحافظة على صدارة المجموعة، بعد أن أنهى السباق متقدماً على منافسه ماجد الجريبيع الذي تعرض لأعطال ميكانيكية إلا أنه تمكن من إنهاء المرحلة في المركز الثاني.



الدراجات النارية

سجل الدراج أحمد الناصر اسمه كأول الواصلين إلى خط النهاية بفارق زمني بسيط عن منافسه عبدالمجيد الخليفي، إلا أن الخليفي لازال محافظا على صدارة الترتيب العام للسباق.

وتمكن ‪23‬ فريقاً من الانطلاق في مُنافسات المرحلة الخاصة الثانية، فيما انسحب رسميا السائق راجح الشمري وعبدالله الكتبي .

وشهدت المرحلة تعرض سيارة السائق خالد العتيبي وزميله نايف الخلف إلى احتراق وهما من فريق حرس الحُدود وتحمل السيارة الرقم (327) من نوع نيسان ومصنفة ضمن فئة الـ " تي 2" وغادر العتيبي والخلف المنافسة بشكل رسمي، وخرجا من الحادث بسلامة ودون إصابات.