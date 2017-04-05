عبد الله بن مساعد في باكو

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 05 April 2017 - 00:00 am

وصل الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي أمس الثلاثاء إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، وكان في استقباله لدى وصوله مطار حيدر علييف الدكتور جنكيز حسين زاده، ويحضر الأمير عبدالله بن مساعد مساء اليوم الأربعاء حفل تدشين دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة التي تستضيفها أذربيجان خلال الفترة من 12 إلى 22 مايو المقبل، كما يرأس اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الذي ينعقد صباح غد الخميس.